Liste civiche alla riscossa. Occhi sempre più puntati verso i movimenti che si stanno preparando a partecipare alla competizione amministrativa di primavera. A spiccare è indubbiamente Fare Milazzo, il movimento che già l’anno scorso aveva scoperto le carte e individuato come papabili candidati i giovani imprenditori Danilo Ficarra e Angelica Furnari. Entrambi sono stati tra i protagonisti della prima uscita ufficiale di domenica scorsa in cui è stato presentato in maniera corale una bozza di programma.

A fare gli onori di casa è stato uno spigliato Danilo Ficarra divenuto ufficialmente front man di Fare Milazzo. Ad aprire i lavori nella sala meeting dell’Eolian Milazzo, però, è stato il floral design Carmelo Antonuccio che ha ricordato l’importanza della città nel settore vitivinicolo tra la fine dell’ottocento e la prima metà del secolo scorso. Ed ecco l’idea progettuale di esaltare la “città dei vivai” con la realizzazione di serre per le vie del centro. «Oasi verdi che possano da un lato abbellire il territorio e dall’altro renderle attrazioni per i turisti», ha spiegato il maestro Antonuccio.

Il progetto del movimento lo ha spiegato Danilo Ficarra. «Fare Milazzo è un gruppo senza leader, aperto a coloro che, al di la dei colori politici, vogliono spendersi per il territorio in base alla propria competenza». L’intento è ambizioso. «In quattro anni di riunioni abbiamo studiato per cercare di dare alla città una visione che manca da tempo. Può essere opinabile, ma almeno noi cerchiamo di darla. Non abbiamo tutte le soluzioni in tasca ma parlato con esperti e trovato strade che ci consentono di tracciare un solco per dare una progetto di sviluppo alla città».

L’ex consigliere comunale Antonio Napoli si è soffermato sull’importanza del castello. «Determinante per la sua fruizione è la creazione di un teatro con l’aiuto dei privati. In questo modo si possono produrre entrate da investire al suo interno. Ipotizzata la creazione di una sede distaccata di facoltà universitaria e un protocollo con associazioni per rendere viva la cittadella fortificata. «Si tratta di iniziative a costo zero».

L’imprenditore Riccardo Giambó, dirigente degli Svincolati Milazzo, si è soffermato sulle strutture sportive: «Milazzo ha tanti impianti ma solo privatizzandoli tramite bandi si possono ipotizzare investimenti importanti per renderli funzionali e moderni». Citata anche l’opportunità di entrare nel circuito “Erasmus Plus” che favorisce il turismo sportivo.

Interrotto da diversi applausi l’intervento di Angelica Furnari. L’argomento, d’altronde, interessa un po’ tutti: la viabilità. «E’ un grosso problema per cittadini e imprenditori – ha detto – si deve applicare il Piano urbano del traffico che attualmente è applicato solo al 20%. Bisogna creare un’isola pedonale da via Cristoforo Colombo a Piazza Mazzini. Gli ingressi possono essere delineati con pareti verdi. La pedonabilità consente di creare anche luoghi di aggregazione». Altra nota dolente l’attivazione dei parcheggi a pagamento. «Da più parti ci si lamenta che nel centro cittadino ormai manca offerta commerciale. Ma non si riesce a far arrivare le persone in centro perché un imprenditore deve investire?». Ha concluso ricordando che «noi di Fare Milazzo siamo tuti lavoratori, nessuno vive di politica».

Pietro Di Donato ha parlato di rapporti con le industrie. «Va ristrutturato rapporto – ha detto l’ex dirigente della Ram – Non sono mai stati presentati progetti seri e concreti, solo richieste legate alla “quotidianità”. Bisogna fare in modo che le industrie collaborino allo sviluppo della città per progettare futuro. Progetti che si possano sviluppare in 5/6 anni».

Nel programma di Fare Milazzo spazio al Turismo. Come ha spiegato Antonio Nicosia. «Noi viviamo in un territorio che è una eccezione: convivono turismo, agricoltura, industria, bellezze paesaggistiche, cultura. C’è una legge che prevede musei diffusi. Progetto che si può intersecare con le attività della Fondazione Lucifero e l’Area Marina Protetta».

Il medico Antonio Lamberto, in uno stringato intervento, ha sottolineato l’importanza di «istituzionalizzare Comitati di quartiere tramite un regolamento attuativo».

Ha concluso il farmacista Mario Sfameni, uno dei primi promotori di Fare Milazzo. «Per rivoluzionare una città occorre un progetto di almeno dieci anni – ha detto – Milazzo deve diventare “Area di crisi complessa” assieme all’hinterland poiché esiste sia un problema ambientale che occupazionale. Ciò permette di avere un canale che finanzia progetti sul territorio con un minimo di 400 mila euro. Uno dei progetti determinanti per dare un nuovo volto è la trasformazione del Molo Marullo in luogo principe della movida con il trasferimento della capitaneria e di tutti gli enti nei Molini Lo Presti “porta del mare” (come voleva fare l’ex sindaco Nastasi).

A conclusione è intervenuto (a sorpresa) Maurizio Munafò che non nasconde l’intento di creare una sinergia in via delle amministrative. «Ci accomuna la libertà di pensiero», ha detto dialogando con Danilo Ficarra. «Per molti Milazzo è solo una bandierina da mettere. L’associazionismo , invece, consente di mettere insieme idee anche diverse. Tutti i milazzesi dobbiamo dare un contributo per migliorare la città».

