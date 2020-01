Un lettore di Oggi Milazzo ci ha inviato una lettera aperta per il futuro sindaco: due proposte semplici per rendere più bella la citta. Ecco il testo.

Caro futuro sindaco di Milazzo, ti mando due consigli non richiesti per rendere più bella, accessibile e accogliente la citta. Insieme alle tante cose urgenti da fare (spazzatura, parcheggi, Raffineria, spiagge, problemi complicati che richiedono soluzioni efficaci) ci sono piccole misure, a basso costo, che si possono prendere nei primi cento giorni dal tuo insediamento, per dare da subito un segnale di svolta.

1. Una area pedonale dalla Marina a via Umberto I. Ripensare la città per i pedoni.

Ti propongo (pedonalizzando una sola strada!) di creare un’area pedonale che permetta di fare una camminata dalla marina, passando per Giacomo Medici, attraversando la galleria interna del Cinema Liga, arrivare a Cumbo Borgia (unica strada da pedonalizzare, senza molto traffico di auto già oggi), la piazza della Sena e fino a via Umberto I. Con una unica pedonalizzazione e l’apertura al pubblico della galleria Liga oggi inutilizzata, si creerebbe una passeggiata bellissima, valorizzando e collegando zone già piene di locali e ristoranti.

Due piccole misure aggiuntive: recuperare la facciata della vecchia chiesa tra madonna del lume e via Umberto I. Si potrebbe trovare un privato di buona volontà che voglia recuperare la facciata, metta due faretti e una mano di vernice, e trasformi quella che è diventata una pattumiera in un angolo del salotto cittadino.

Inoltre, per fare rispettare i divieti di sosta davanti alle abitazioni, dove non escono le auto, un vaso di fiori anziché un cartello risulta più convincente. A volte i cittadini lo fanno da soli: la Via del Sole, è molto bella da quando hanno ristrutturato alcuni palazzi, ma è sempre piena di macchine parcheggiate in maniera selvaggia. Diversi cittadini si sono organizzati e hanno messo vasi di fiori davanti alle loro entrate.

2. La porta del mare, una cartolina dal mare.

Trasformare i Molini Lo Presti nella porta del mare, secondo il progetto di inizio anni 2000 del sindaco Nastasi, l’idea forte degli ultimi anni, che punta a trasformare i passeggeri che vanno alle Eolie in turisti che visitano la citta. Nel frattempo si può fare una cosa semplice: un murales di benvenuto su tutta la facciata del Mulino che guarda al mare, che si veda da terra e soprattutto dagli aliscafi. Immaginati quante foto dagli smartphone dei turisti di tutto il mondo, una cartolina di Milazzo che farebbe il giro del mondo. E ti propongo anche l’immagine, il capodoglio Siso, che da qualche tempo ha gia fatto parlare tanto e bene di Milazzo in tutto il mondo. un saluto,

Nicola P.

