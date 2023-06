“Molti cittadini e famiglie con bambini residenti nella frazione del Tono di Milazzo – scrive l’esponente della Lega – lamentano la mancanza di un parco giochi inclusivo nel proprio quartiere; e giornalmente molte famiglie sono costrette a recarsi nel centro cittadino per far giocare i propri bambini nei parchi giochi. E invece piazza Angonia sarebbe l’unica area dove poter realizzare il Parco Giochi inclusivo visto che è frequentatissima da tanti cittadini”.

Il consigliere comunale Damiano Maisano ha presentato una mozione con la quale chiede all’Amministrazione di attivarsi attraverso gli uffici competenti al fine di porre in essere tutte le procedure necessarie per progettare e realizzare nella Piazza Angonia Tono un Parco Giochi Inclusivo intercettando le somme necessarie anche attraverso i fondi del PNRR.

