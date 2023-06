Per il nuovo film di Alessandro Siani che verrà girato a Milazzo, dal 26 giugno al 5 agosto, la produzione cerca un bambino di 7/8 anni con i capelli castani ricci e gli occhi azzurri (che ricordi Siani) ed una bambina di 8/9 anni con i capelli castani e gli occhi chiari. Saranno coinvolti in ciak in cui gli attori protagonisti (lo stesso Siani e una famosa attrice nazionale di cui non è stato svelato il nome) ritornano piccoli.

Chi è interessato può mandare una email a migliorifamigliecastingminori@gmail.com scrivendo:

nome, cognome, luogo di residenza, data di nascita ed altezza del minore ed il contatto telefonico di almeno un genitore. All’email vanno allegate 2 foto del minore, un primo piano e una foto della figura intera, che siano rappresentative dell’aspetto del minore in questo momento.