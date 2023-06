L’ incontro è stato un’occasione per riflettere ancora una volta sull’ importanza della solidarietà come antidoto all’indifferenza, molto spesso il male peggiore della società odierna.

All’incontro il “DaVinci” è stato rappresentato da due alunni della II B Grafica, Francesco Oddo Francesco e Alessia Sgrò insieme alla professoressa Francesca Foti referente del progetto. Gli alunni hanno dialogato sulla tematica proposta illustrando i lavori presentati e sono stati premiati con un voucher del valore di €100 per acquisto di libri o materiale didattico a favore della scuola di appartenenza.

Oggetto del bando è stata una riflessione o un racconto, attraverso diverse tipologie di elaborati (fotografie, disegni, breve scritto o video) circa esperienze di solidarietà, partecipazione e cittadinanza attiva, per costruire una cultura di pace, valorizzando l’accoglienza, il dono, l’attenzione ecologica e l’inclusione quali strumenti per una nuova convivenza arricchita dalle differenze.

