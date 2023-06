Si apre domani il Festival del Cinema italiano, patrocinato dalla Regione e dal Comune di Milazzo, il cui programma è stato presentato questo pomeriggio a palazzo dell’Aquila nel corso di una conferenza stampa alla quale hanno partecipato il sindaco Pippo Midili, il direttore del Festival, Franco Arcoraci e gli artisti Giusy Venuti e Pino Ammendola.

Quattro giorni di festa per la città di Milazzo – come ha sottolineato Arcoraci – con ospiti di rilievo come la star hollywoodiana Matt Dillon, il tre vole premio Oscar, Vittorio Storaro, gli attori Rocco Papaleo e Giorgio Pasotti. «Sarà un Festival ricco di appuntamenti culturali – ha aggiunto Giusy Venuti – ospitando due importanti mostre: quella del pittore e scultore Carlo Ghioni al “Trifiletti” e quella in onore del pittore e cartellonista Silvano Campeggi detto “nano” nel centenario della nascita, in programma a palazzo D’Amico».