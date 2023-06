Si sono presentati quasi in 400 al primo giorno di selezioni organizzato al Lido La Fenice di Milazzo per il casting da coinvolgere nelle riprese del film “Succede anche nelle migliori famiglie” diretto e interpretato da Alessandro Siani. Il film verrà girato in buona parte a Milazzo ma sono previsti anche ciak in un centro del comprensorio, a Cefalù e a Roma. Sin dalle prime ore del mattino si sono messi in fila centinaia di aspiranti attori provenienti anche dai comuni limitrofi. L’aspirante comparsa più matura è stata una ottataduenne. Le selezioni sono state aperte anche ai diversamente abili.

Poche le informazioni sul film, secondo quanto risulta a Oggi Milazzo cercavano comparse da utilizzare principalmente nelle scene di un matrimonio e di un funerale. Le scene principali verranno girate in una villa di Capo Milazzo (nota sala ricevimenti), al Cimitero e all’interno dell’Area marina protetta.

Domani, mercoledì 7 giugno, si terrà il secondo giorno di selezioni dalle 10:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 18:00. Le riprese avranno luogo nel territorio del Comune di Milazzo tra il 26 giugno e il 5 agosto..

Per partecipare ai casting è necessario presentarsi muniti di fotocopia di carta di identità, del codice fiscale e del codice iban. I minori di 18 anni non saranno ammessi al casting