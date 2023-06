La sicurezza sul lavoro rappresenta un aspetto fondamentale per la tutela dei lavoratori e la sostenibilità delle aziende. In un mondo in continua evoluzione, in cui le sfide e i rischi possono emergere inaspettatamente, la sensibilizzazione sul tema svolge un ruolo cruciale nel promuovere una cultura aziendale orientata alla prevenzione e alla protezione. Lo dimostrano i dati sconfortanti diramati periodicamente dall’Inail e dai media nazionali.

Di conseguenza a ciò anche la normativa nazionale è in continua evoluzione, ed anche Milazzo attraverso l’Ingegnere Gabriele Pergolizzi, founder dell’omonimo Studio, ne partecipa al miglioramento unitamente ad un gruppo di professionisti che va da nord a sud, di cui è Responsabile Formativo. Lo testimonia la costante presenza, ormai divenuta una routine, al convegno annuale di Bologna, “Ambiente Lavoro”.

«Dal 2017, da quando mi sono specializzato in anticaduta e spazi confinati, orgogliosamente ogni anno ricevo l’invito a relazionare sui temi più delicati, ma che riguardano una moltitudine di realtà imprenditoriali considerando il tessuto italiano costituito da Pmi”», spiega l’ingegnere Gabriele Pergolizzi, illustrando come la sua aula formativa in realtà ad oggi è divenuta una vera e propria palestra attrezzata.

E’ vero che la sicurezza sul lavoro deve essere rispettata solo dai cantieri edili?

«Assolutamente no. Ogni realtà imprenditoriale deve poter tutelare i propri lavoratori a prescindere da quale sia il suo oggetto sociale o settore merceologico di attività. Certamente ogni azienda ha in se i propri rischi che non sono da generalizzare ma da valutare “a misura».

Come si potrebbe migliorare la normativa nazionale? Sappiamo che lei ha dato un contributo…

«Se è vero che la tutela dei lavoratori è primaria, non è da trascurare l’aspetto imprenditoriale, è giusto che il datore di lavoro che vede assentarsi – per una più che giusta causa – i dipendenti per un tot di ore, sia rimborsato direttamente dallo Stato attraverso forme di ammortizzatori sociali.

Le ore di formazione pratica dovrebbero essere rapportate al numero dei discenti, è impensabile che un lavoratore rimanga letteralmente bloccato per 8 ore fuori dalla produzione aziendale solo per un vizio burocratico. Un altro punto riguarda proprio la qualità della formazione ad oggi inquinata dal rilascio “facilitato” di attestazioni, ma la deontologia impone una professionalità che vada a salvare delle vite umane anche attraverso questi percorsi; metodologie che mirino allo snellimento burocratico ed un tracciamento di tutta la formazione erogata. Non aggiungo altro perché non vorrei svelare troppo sulla nuova normativa che verrà divulgata entro il 30 giugno e che attualmente è ancora in bozze sui banchi del Governo».

Qual è il punto di forza dello Studio Pergolizzi?

«Partiamo dal concetto che ogni azienda è una famiglia, con i suoi genitori ed i suoi figli. Un punto di forza maggiore, e che ci soddisfa in particolar modo, è la passione e senso di responsabilità che riusciamo a trasmettere agli Imprenditori locali e non che hanno cominciato a vedere la sicurezza come un giusto investimento, ed in alcuni casi anche un loro aspetto commerciale. Da non sottovalutare le tecniche formativa, quindi il sapere comunicare ai lavoratori determinati concetti, ed Einstein in questo ci insegna che «non hai veramente capito qualcosa fino a quando non sarai in grado di spiegarlo a tua nonna», quindi, evitando tecnicismi che possono solo generare confusione. Alla base di questo c’è la preparazione mia e del mio team deve essere costantemente aggiornato e formato».

Quali sono adesso i suoi prossimi appuntamenti?

Sicuramente prima sarò a Roma in Parlamento per poter ridefinire un’agenda di azioni migliorative, e ne approfitto per ringraziare anche da Milazzo i vari capigruppo parlamentari che fino ad oggi ci hanno dato ascolto e supporto. Poi sarà la volta di “Ambiente Lavoro” a Bologna, dove ormai si è consolidata una fiducia e stima reciproca».

(ARTICOLO PUBBLI-REDAZIONALE OGGI MILAZZO PER STUDIO GABRIELE PERGOLIZZI)