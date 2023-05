Ivana Bonaccorsi, docente di Chimica degli Alimenti all’Università degli Studi di Messina, componente del CdA dell’Area Marina Protetta di Capo Milazzo, presidente del Circolo territoriale Fratelli d’Italia dello stesso comune e presidente eletto dell’International Inner Wheel Club di Messina, ha ricevuto la nomina di Responsabile per lo Sviluppo dell’Istituto Milton Friedman per la Città di Milazzo.

La nomina è stata ufficializzata da Ninni Petrella, in qualità di Advisor e Responsabile per lo Sviluppo nella Regione Sicilia, anche Coordinatore Nazionale delle Regioni. L’incarico è stato affidato per le competenze, l’impegno professionale e umano dimostrato nel tempo.

Molto apprezzata sul territorio per l’impegno sociale e politico, è una professionista stimata anche in ambito scientifico, sia nazionale, sia internazionale: svolge attività di revisore per numerose riviste scientifiche, è stata relatrice in congressi nazionali e internazionali, alcuni dei quali organizzati da lei, è stata componente di comitati scientifici ed è autrice di numerose pubblicazioni scientifiche a carattere internazionale. Inoltre ha curato il testo di carattere scientifico “Citrus bergamia: Bergamot and its Derivatives” (CRC Press) insieme al professore Dugo.