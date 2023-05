Stasera, venerdì 26 maggio, alle 21, risate assicurate al Teatro Trifiletti con i duo Matranga & Minafò. I comici siciliani sono arrivati alla ribalta nazionale grazie a Made in Sud, trasmissione di Rai 2 dove hanno trovato particolare apprezzamento per i siparietti con i due cugini in discoteca e il tormentone “…a palermo”.

Per i info e prenotazioni si può chiamare 3404147257