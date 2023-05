CONCORSO OGGI MILAZZO IN CLASSE / LICEO ARTISTICO GUTTUSO. Andrea Sposari, classe 1992 di Pace del Mela ma milazzese d’adozione, lo scorso ottobre era tra i trentuno artisti, provenienti da tutto il mondo, scelti per partecipare al Pompei Street Festival 2022. Solo l’ultimo successo di una carriera artistica che cresce di giorno in giorno.

In questa video intervista l’artista siciliano, in arte Spos.Art, racconta la sua Street Art che non smette mai di stupire.



Antonietta Terranova II D, Giulia Antonina La Rosa III E

I.I.S. “R.Guttuso” Liceo Artistico ind. Grafica, Via Gramsci