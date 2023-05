I percettori di reddito di cittadinanza che vivono nel Distretto sanitario D-27 saranno impegnati in attività civica grazie ai progetti predisposti dall’ufficio Piano guidato dal dirigente Filippo Santoro. I soggetti, ben 1200 persone residenti nei 13 Comuni del distretto, con Milazzo che ha ovviamente il numero maggiore (478 beneficiari), dovranno svolgere attività di pulizia, custodia e piccola manutenzione/lavori manuali su immobili di pertinenza comunale ivi inclusi gli edifici scolastici. Ma anche servizi per gli anziani e manutenzione delle aree verdi.

Milazzo, in qualità di Comune capofila del Distretto Socio Sanitario D27, ha avviato il corso di formazione sulla sicurezza sul lavoro previsto dalla normativa vigente per i 1.200 beneficiari del RdC impegnati nei progetti di utilità collettiva ( PUC) nei Comuni del Distretto. Sono state altresì programmate le visite mediche necessarie per consentire l’espletamento delle attività lavorative. «I progetti – spiega lo stesso Santoro – prevedono servizi di supporto alle attività comunali di pulizia e manutenzione aree verdi comunali, custodia e pulizia di aree e edifici pubblici, pulizia strade e spiagge e sostegno alle attività sociali e solidali. Si apre nuovamente per il territorio del Distretto di Milazzo una nuova opportunità di promozione ed inclusione sociale per i soggetti fragili».

ASSEGNO CIVICO. Sempre dal settore Servizi sociali è arrivata la notizia della pubblicazione della graduatoria degli ammessi al progetto dell’assegno civico. Qui, solo a Milazzo i beneficiari saranno 20, divisi in due gruppi. A ciascuno verrà corrisposto un assegno di 480 euro mensili per 4 mesi, con un impegno lavorativo di 80 ore mensili. Anche in questo caso saranno impiegati in attività di pulizia delle vie cittadine, di custodia, pulizia e salvaguardia delle strutture comunali, nonché di supporto e vigilanza presso le scuole e gli asili nido comunali.

«Una iniziativa – ha dichiarato l’assessore ai Servizi sociali Pasquale Impellizzeri – che consentirà di fruire di un supporto importante in alcuni servizi di pertinenza comunale. Si tratta di una progettualità importante che dimostra attenzione nei confronti di coloro che sono in difficoltà e rivolgo un plauso anche agli uffici per l’impegno posto nel reperimento di queste risorse che sono funzionali a sostenere le famiglie e a cercare così di superare le condizioni di marginalità sociale».