Si chiama il “Suono dell’estate” il campus che avrà inizio il 19 giugno nella sede del centro musico educativo La chiave del Ritmo in via Libertà 32, a S. Pietro. Le attività svolte durante il campus sono molteplici: si suoneranno strumenti (maracas, cornici, triangoli), si faranno giochi con la musica, body percussion, attività con i cerchi, attività all’aria aperta in giardino, attività creative, attività sportive (dal calcio alla pallavolo), attività ludico-ricreative, giochi tradizionali.

Si avrà anche la possibilità di realizzare “musica d’insieme” con strumenti a percussione.

Il campus – che si concluderà il 21 luglio – è rivolto a bambini dai 4 agli 11 anni.

«Il nostro obiettivo – spiega Davide Nastasi, Laureato al Conservatorio di Messina in Didattica della Musica e della batteria e prossimo alla magistrale – è quello di far divertire i bambini e di far capire loro l’importanza che la musica ha nella nostra vita. Possono partecipare tutti i bambini che hanno voglia di divertirsi, di lavorare in squadra, di giocare all’aperto.

Il genitore ha la possibilità di scegliere l’orario: dalle 8.30 alle 12.30 o dalle 8.30 alle 15.00.

«Insieme alla musica e al divertimento – conclude Nastasi che avrà al suo fianco una equipe di professionisti tra cui Francesca Pollicino specializzata anche lei in didattica della musica e della tromba, insegnante di propedeutica Neonatale e musicale presso la struttura – vogliamo trasmettere dei valori ai vostri bambini: la solidarietà, la lealtà, il lavoro di squadra, la fiducia ed il rispetto verso il prossimo. Come diceva Ezio Bosso “La musica è una fortuna ed è la nostra vera terapia. La musica è come la vita, si può fare in un solo modo: insieme. La musica ci insegna la cosa più importante che esista: ascoltare.”

La chiave del Ritmo” è un nuovo Centro Musico Educativo che non offre soltanto lezioni di batteria di alto profilo ma una lunga lista di attività che portano nella Città del Capo una ventata di novità. Fiore all’occhiello della struttura sono attività rivolte a persone con disabilità e neonati da zero a trentasei mesi.

Per info e iscrizioni entro il 31 maggio si può contattare il numero 3755966450

(ARTICOLO PUBBLI-REDZIONALE OGGI MILAZZO PER LA CHIAVE DEL RITMO)