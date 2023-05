Un altro progetto finanziato dal Pnrr è stato inviato dagli uffici di palazzo dell’Aquila alla Centrale unica di committenza per la gara d’appalto. Si tratta del parcheggio multipiano al Borgo che prevede un importo complessivo di oltre 3 milioni di euro. In questa fase si opererà però con un primo stralcio funzionale di circa 1,5 milioni di euro per la realizzazione di 81 posti auto (alla fine dovrebbero essere quasi il doppio). Le somme messe a disposizione col Dpcm di gennaio dello scorso anno per tutti i Comuni italiani, con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, fino al 2034 sono state accertate dal dirigente ai Lavori pubblici di Palazzo dell’Aquila e ora si potrà dar corso a un intervento ritenuto fondamentale nell’ottica di una rivisitazione della viabilità, visto che si trova in zona strategica (praticamente ai piedi del Borgo).

“Ringrazio tutto lo staff comunale del servizio programmazione strategica diretto dal dirigente Lombardo – ha affermato l’assessore ai Lavori pubblici Santi Romagnolo – che, ancora una volta, è riuscito a rispettare le tempistiche stringenti del Pnrr, permettendoci di approvare in meno di un mese quattro progettualità esecutive (le altre riguardano l’area esterna del Castello, la zona di San Paolino e l’ex mercato coperto) , dopo aver coinvolto in conferenze dei servizi tutti gli Enti competenti (Vigili del fuoco, Soprintendenza, Genio civile, Asp.). Adesso via agli appalti per la rigenerazione urbana di 5,5 milioni di euro. Il timing prevede la contrattualizzazione con gli operatori economici a cui verranno appaltati i lavori entro giugno».

Condividi questo articolo



Email

Print

Whatsapp

Linkedin