I lavori del bypass adiacente al ponte Mela chiuso il mese scorso per consentirne la ristrutturazione sono stati avviati stamattina. Sarà realizzata lato mare. Ad annunciarlo l’assessore comunale del Longano Salvatore Coppolino. «Siamo felici di annunciare che sono iniziati i lavori per la costruzione della nuova bretella che collegherà Barcellona Pozzo di Gotto a Milazzo – spiega Coppolino – Questa importante infrastruttura permetterà di migliorare la viabilità nella zona e offrire maggiori opportunità di sviluppo per il territorio. I lavori sono stati avviati in concomitanza con quelli per la messa in sicurezza del Ponte del Mela, dimostrando l’impegno delle istituzioni per garantire la sicurezza dei cittadini e migliorare la mobilità nella zona. Seguiremo con attenzione l’evolversi dei lavori e vi terremo costantemente aggiornati».

Sui tempi non si sbilancia nessuno, dipende anche dal meteo. Se i lavori dovrebbero proseguire senza intoppi determinate dalle piogge in 20/30 giorni la strada alternativa dovrebbe essere ultimata.