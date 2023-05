CONCORSO OGGI MILAZZO IN CLASSE / ITET LEONARDO DA VINCI.“Si dovrebbe pensare di più a far bene che a stare bene: e così si finirebbe anche a star meglio.” Alessandro Manzoni, I Promessi Sposi – capitolo 28, “Fare del bene per stare bene” non potremmo utilizzare parole migliori per descrivere lo stato d’animo che ci ha accompagnato durante la partecipazione all’iniziativa benefica “Dona la spesa”, proposta dall’associazione Hermes Milazzo Onlus. Si è svolta nel punto vendita IperCoop di Milazzo ed era una raccolta di prodotti di prima necessità (alimentari, per l’infanzia e per l’igiene personale), destinati alle famiglie più bisognose del territorio. In questa occasione Hermes ha deciso di dare la possibilità ad alcune delle classi dell’ ITET Leonardo Da Vinci di Milazzo, di contribuire all’iniziativa.

Una proposta che è stata bene accolta da noi ragazzi, che abbiamo avuto modo di cimentarci in un’esperienza completamente nuova: l’attività di volontariato. Grazie alle frequenti collette alimentari organizzate da Hermes, alla disponibilità dei numerosi volontari e all’affluenza dei donatori, molte famiglie in difficoltà riescono a ricevere un aiuto per il proprio sostentamento. «Per questo motivo – dicono – a nome di tutti gli studenti che hanno aderito al progetto, ringraziamo Hermes Onlus per averci dato modo di contribuire all’iniziativa e operare per il bene comune della società».

Non sono però queste sporadiche occasioni a fare la differenza, ma la costanza, la perseveranza: possiamo stare bene facendo del bene solo se ciò avviene nella quotidianità, perché il vero altruismo si manifesta con le più semplici azioni.

«Ci teniamo dunque – continuano – a lanciare il nostro messaggio di stima e ammirazione nei confronti di tutti i volontari che ogni giorno si impegnano per la concretizzazione dei propri ideali e che sfruttano ogni momento libero per dedicarsi alla vita sociale della comunità».

Claudia Visalli, Stefano Cambria III B Grafica

ITET Leonardo Da Vinci