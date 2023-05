E’ stato presentato oggi sui canali social il brand politico “Prima Milazzo” piattaforma programmatica creata sul modello americano dei Think tank, un luogo dove confrontarsi sul futuro della città con degli esperti. Dopo una serie di incontri, il giornalista Santi Cautela, ha voluto presentare il suo progetto alla stampa locale:

“Prima Milazzo punta a diventare una piattaforma per dar voce ai tanti giovani milazzesi rimasti nella propria terra – spiega Cautela – Un luogo dove dibattere sulle criticità e sulle prospettive di sviluppo. Si parlerà di idee e già nei primi incontri negli ultimi giorni, stiamo mettendo insieme un team di lavoro che produrrà contenuti programmatici per Milazzo. Prima Milazzo – precisa Cautela – non è una lista elettorale ma un luogo dove riunirsi, slegato dai salotti politici e partitici, aperto a tutti coloro i quali vogliono dare il loro contributo in termini di segnalazioni o proposte per il futuro della città. Ci riuniremo ogni due settimane grazie agli amici ristoratori che hanno messo a disposizione le loro strutture per confrontarci. Alla fine consegneremo alla città un documento con tutte le proposte dei giovani per il futuro di Milazzo e un sito web a disposizione della classe dirigente. Colgo l’occasione per lanciare l’appello a tutti i giovani che vivono, studiano e lavorano a Milazzo: possiamo cambiare le sorti di questo luogo da noi amato ma solo se siamo disposti a impegnarci. La politica può anche essere quello strumento necessario per ridare slancio alla nostra offerta culturale e turistica. Noi lo crediamo davvero possibile».

DIETRO LE QUINTE. La nascita del progetto “Prima Milazzo” comincia a far respirare aria di amministrative previste nel 2025. Se è scontata la ricandidatura di Pippo Midili che punta al bis, poco si sa dei possibili avversari. Santi Cautela, promotore di “Prima Milazzo” a febbraio scriveva sui social: «Fare il sindaco di Milazzo? Non rientra nei miei obiettivi ma se dovessero chiedermelo ci penserei seriamente. Ma prima del candidato si parli di proposte concrete per i giovani”.