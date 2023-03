Una manifestazione per contestare il taglio degli alberi a Piazza Marconi, di fronte alla vecchia stazione ferroviaria. Stamattina, domenica 19 marzo, alle 10, si terrà un sit-in promosso dagli ambientalisti contro il restyling di piazza Marconi i cui lavori sono stati già pianificati. Viene, così, rinnovata la richiesta di revisione del progetto e salvare gli alberi esistenti. Legambiente e Isde, associazione medici per l’ambiente hanno avviato una petizione popolare da inviare alla Soprintendenza di Messina. Diversi gli esposti. «È una Piazza storica, ha alberi giganteschi monumentali, è vincolata ma… vogliono distruggerla piuttosto che provvedere a restauro e manutenzione – sostiene Peppe Falliti dell’Associazione medici per l’ambiente – Andiamo insieme a passeggiare lì domenica prossima perché anche gli Alberi sono nostri padri, staremo insieme a raccontare i ricordi che ci legano ai luoghi, raccoglieremo altre firme oltre 1200 già raccolte (CLICCA QUI PER FIRMARE)».

A prendere posizione anche l’associazione Civico 6. «Riteniamo l’attuale progetto – affermano – irrispettoso dell’importanza naturalistica e storico-architettonica di piazza Marconi e “scollato” dal contesto in cui si trova». Inoltre –aggiunge la nota – continuiamo a chiederci che senso abbia il previsto intervento senza la contestuale bonifica dell’area della vecchia stazione che è attualmente in stato di vergognoso abbandono e sulla quale non abbiamo notizia di programmi di riqualificazione degni di questo nome. Infine ribadiamo che su certi temi e progettualità, diventa indispensabile porre in essere processi di democrazia partecipata, al fine di rendere patrimonio comune la valorizzazione dei luoghi che hanno accompagnato la vita di tante generazioni di milazzesi”.