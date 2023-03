Evento straordinario oggi sulla spiaggia della Marina Garibaldi di Milazzo. C’è stato uno spiaggiamento di una grande quantità di “Krill Mediterraneo”, quei piccoli crostacei che fanno parte del famoso “plancton” (organismi che si lasciano trasportare dalla corrente).

Sono organismi importantissimi per la salute del nostro mare perchè sono alla base della catena alimentare marina e forniscono alimento a tantissimi animali marini: dai pesci più piccoli (come sardine e acciughe) fino ad arrivare ai grandi mammiferi marini come la balenottera comune… quest’ultima, pur mangiando questi piccoli crostacei arriva a superare i 20 metri di lunghezza (é il secondo animale Marino piú grande al mondo dopo la balenottera azzurra) e vive anche nei nostri mari.

Non si conosce la causa di questo spiaggiamento.

«Ho preso un campione di plancton da portare ed esporre al MuMa Museo del Mare Milazzo (che ha sede all’interno del meraviglioso Castello di Milazzo) – dice – per arricchire l’offerta didattica per i bambini di tutte le scuole che vengono a visitare il museo»