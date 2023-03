Completate l’installazione della segnaletica e la modifica di alcuni stalli di sosta, la via Cristoforo Colombo è diventata una strada a doppio senso, con possibilità per coloro che giungono a piazza Roma da Ponente di proseguire dritto verso la Marina Garibaldi.

Una novità che, come si prevedeva, ha colto di sorpresa alcuni automobilisti nonostante nei giorni scorsi la notizia fosse stata ampiamente diffusa, anche perché l’apertura di questo tratto di arteria, ha determinato anche la modifica del senso di marcia di via Cumbo Borgia ( (chi percorre via Colombo potrà raggiungere in entrata il teatro Trifiletti e la scuola Piaggia, mentre dalla via Umberto I non potrà più essere attraversata,, direzione Duomo, la via Matteo Nardi che invece ha un senso di marcia opposto (da via Nardi a via Umberto I).

Una parte degli attuali stalli a pagamento di via Colombo sono rimasti ma vanno utilizzati in maniera opposta (da piazza Roma verso la Marina Garibaldi). Il doppio senso di marcia di questa arteria è già previsto nel Piano urbano del traffico approvato nel 2013, quale soluzione per snellire la circolazione da Ponente a Levante anche attraverso la realizzazione della rotatorie.

DIETRO LE QUINTE. Senza la realizzazione di una rotatoria in Marina Garibaldi il doppio senso di circolazione non sembra avere un reale vantaggio oltre ad essere pericolosa per l’incolumità di mezzi e pedoni. Le auto che provengono da Piazza Roma, infatti, non possono svoltare a sinistra verso Vaccarella proprio per non incrociarsi con i mezzi che provengono da San Giacomo. Inoltre, senza la rotatoria, i mezzi che svoltano sulla Colombo dalla Marina Garibaldi spesso occupano la corsia riservata a chi la percorre in senso inverso, rischiando continuamente scontri. Nonostante le promesse del sindaco Midili durante le dirette elettorali post elezione sono stati cancellati decine di stalli riservati alle moto e per i parcheggi dei residenti.