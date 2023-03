Con l’edizione 2022-25 Gelato Festival World Masters arriva al tredicesimo anno di attività, avendo debuttato a Firenze nel 2010 ispirandosi all’ideazione della prima ricetta di gelato per mano del poliedrico architetto Bernardo Buontalenti nel 1559. Da allora la manifestazione ha allargato i propri confini espandendosi prima nel resto d’Italia, poi in Europa e – dal 2017 – anche negli Stati Uniti, prima di abbracciare tutto il pianeta con il campionato mondiale dei Gelato Festival World Masters che con l’edizione 2018-2021 ha coinvolto oltre 3.500 gelatieri.

Ecco la classifica dei 4 selezionati in ordine di punteggio che accederanno alle prossime fasi della competizione:

La gara ha coinvolto 16 gelatieri delle province di Messina, Catania, Vibo Valentia e Catanzaro. La giuria ha decretato una classifica di 4 selezionati che parteciperanno alle prime semifinali italiane in programma a ottobre 2023 e proseguono il percorso di selezione dei migliori gelatieri italiani in vista della Finale Mondiale del 2025. Gusto, struttura, creatività e presentazione estetica e verbale sono i quattro parametri con i quali sono stati valutati i gelati artigianali promuovendo la scelta degli ingredienti, la maestria degli artigiani nell’elaborare la ricetta, la capacità di comunicare e il risultato complessivo valutato attraverso la vista, il gusto e l’olfatto ( vedi elenco di tutti i partecipanti nell’ultima pagina ).

Messina capitale del gelato per un giorno. Si è svolta il 13 maggio, alla Argel – concessionario Carpigiani – la prima delle quattro tappe siciliane del 2023 del Carpigiani Challenge valevole per il percorso di Gelato Festival World Masters, il campionato mondiale di gelateria organizzato con partner strategici Carpigiani e Sigep – Italian Exhibition Group.

