A seguito della segnalazione di diversi cittadini impossibilitati a scaricare l’app K-Reader messa a disposizione del Comune per comunicare i consumi effettivi dell’acqua tramite smartphone, gli uffici di palazzo dell’Aquila hanno contattato l’Azienda Sikuel, produttrice dell’applicazione per chiedere spiegazioni, ricevendo rassicurazioni che il problema sarebbe stato risolto a stretto girò. I produttori hanno infatti verificato che occorreva procedere ad un aggiornamento dell’App per il funzionamento sui sistemi operativi Android e tale aggiornamento è stato fatto e si attende la pubblicazione nel play store, dopo di che l’App sarà regolarmente scaricabile e quindi funzionante.

Una disfunzione dunque non legata a responsabilità del Comune.

Una volta scaricata, K- reader, dovrà essere aperta e si dovranno inserire il numero di telefono ed il codice fiscale. A quel punto si riceverà un codice per l’autenticazione. L’utente dovrà inserire il Comune di Milazzo, la matricola del contatore e il codice utenza. A quel punto potrà comunicare la lettura facendo anche una foto al contatore. Basterà quindi inviare tutto ed entro 48 ore si riceverà la notifica di avvenuta validazione della lettura.

