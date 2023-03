Milazzo, censimento per individuare la presenza di amianto negli edifici. Ecco cosa bisogna fare

Parte il censimento per individuare la presenza di amianto negli edifici cittadini, privati e pubblici. L’Amministrazione comunale ha comunicato che è obbligo a tutti i soggetti pubblici e privati, proprietari di siti, edifici, impianti, mezzi di trasporto, manufatti e materiali con presenza di amianto di darne comunicazione, in osservanza a quanto stabilito dalle “Linee guida per la relazione del Piano Comunale amianto”.

COSA BISOGNA FARE. I proprietari di edifici e manufatti con eventuale presenza di amianto, sono tenuti ad effettuare le auto-notifiche, entro il termine del 30 APRILE 2023, e trasmetterle all’Ufficio tecnico comunale – 4° Settore – Servizio Ambiente o a mezzo Pec, all’indirizzo: protocollogenerale@pec.comune.milazzo.me.it

La mancata segnalazione determina l’applicazione di sanzioni pecuniarie.

I moduli e le eventuali ulteriori informazioni sono reperibili presso l’Ufficio tecnico comunale – Servizio Ambiente e sulla pagina web istituzionale del Comune.