Due nuovi eventi per Il Centro Musico Educativo “La Chiave del Ritmo”, struttura musico-educativa che offre diversi servizi soprattutto a persone con disabilità e neonati da zero a trentasei mesi. Il primo appuntamento è in programma sabato 11 marzo dalle 10.30 alle 12 e dalle 16 alle 17, orari in cui la nuova struttura di Santo Pietro aprirà le porte per far conoscere le sue attività. In collaborazione con la scuola dell’infanzia paritaria “Magiche Fiabe” è previsto anche uno spettacolo musicale a cura degli alunni.

Il secondo evento si terrà sabato 25 marzo dalle 10 alle 13 e sarà dedicato alla scoperta del paesaggio sonoro e ambientale della primavera, in cui la musica sarà il tramite fra suoni, colori e immagini per entrare nel contesto della stagione. La finalità è quella di accompagnare il bambino alla scoperta del paesaggio sonoro e ambientale della primavera, attraverso attività e percorsi musicali e inclusivi per coltivare la condivisione, la collaborazione, la relazione e il ritmo, educandolo all’ascolto e alla produzione sonora permettendo di potenziare la propria creatività e musicalità.

Anche il sindaco Pippo Midili ha visitato il nuovo centro del giovane Davide Nastasi,

«Nel nome della mia scuola –racconta Nastasi – ho voluto che ci fosse la parola ritmo non solo perché segna la cadenza della musica ma perché il ritmo è quello che ha il battito del cuore».

«Fa davvero piacere vedere un giovane milazzese che investe nella sua città – ha detto il sindaco Midili – Non solo è una dimostrazione di fiducia nel luogo in cui vivi, ma anche la conferma di quanto da sempre sostengo, ovvero che chi ha capacità e competenze può mettersi in gioco e fare impresa sul proprio territorio»

