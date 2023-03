Si è concluso il ciclo di tre incontri organizzati dall’Associazione Astrea-Amici delle donne di Milazzo, in collaborazione con l’Istituto d’Istruzione Superiore “G. B. Impallomeni” diretto dalla preside Francesca Currò. All’incontro ha preso parte la presidente dell’associazione Astrea Sebastiana Genovese (Psicologa e Psicoterapeuta), che ha introdotto i lavori del progetto “Donne che hanno realizzato i propri sogni”, iniziativa che vuole mettere in evidenza la capacità di superare stereotipi e pregiudizi con cui le donne si confrontano in ogni ambito della loro quotidianità e che hanno una matrice culturale molto radicata.

L’incontro odierno si è proposto di rappresentare esempi lodevoli di figure femminili in grado di emergere nel lavoro e nella vita e di essere esempio per le donne di domani, nonché di suscitare il dibattito e fare emergere interrogativi e questioni nel tentativo di suscitare maggiore consapevolezza nei giovani allievi presenti in auditorium L’associazione Astrea, sin dalla sua costituzione, incontra i ragazzi degli istituti secondari di secondo grado del territorio, con l’obiettivo di informare, contrastare e sensibilizzare le giovani generazioni e la popolazione tutta sul fenomeno sociale della violenza di genere.

Gli incontri, organizzati dalla referente Ilacqua Maria Grazia, hanno suscitato l’interesse degli studenti delle classi terze e quarte dei quattro indirizzi di studio; nell’ultimo, in particolare, gli specialisti hanno risposto alle domande lasciate in forma anonima dagli studenti, in una scatola rossa appositamente predisposta.