Nasce a Milazzo una scuola che apre le porte alla musicoterapia e ai corsi di musica neonatali. Si chiama “La chiave del Ritmo” ed è un nuovo Centro Musico Educativo che non offre soltanto lezioni di batteria di alto profilo ma una lunga lista di attività che portano nella Città del Capo una ventata di novità. Fiore all’occhiello della struttura inaugurata in via Libertà, a Santo Pietro, infatti, sono proprio attività rivolte a persone con disabilità e neonati da zero a trentasei mesi. Corsi che, fino a questo momento in città, non erano mai stati avviati.

Mente e cuore del centro mamertino è il giovane milazzese Davide Nastasi. Laureato al Conservatorio di Messina in Didattica della Musica e della batteria e prossimo alla magistrale ha sempre portato avanti il suo amore per la musica. La sua bravura viene fuori da diversi corsi di formazione. Primo fra tutti quello fatto con Cristiano Micalizzi concertista dell’ultimo Festival di Sanremo e batterista di Max Gazzè.

«Nel nome della mia scuola – confessa – ho voluto che ci fosse la parola ritmo non solo perché segna la cadenza della musica ma perché il ritmo è quello che ha il battito del cuore» E Davide in questo suo progetto ha veramente messo il suo cuore. Prova è il numero di corsi avviato, tutti con particolarità esclusive.



Il suo racconto è fatto di sorrisi. Gli stessi che i bambini fanno ogni volta che entrano nelle stanze super attrezzate e coloratissime de “La Chiave del Ritmo”. Ogni attività ha un ambiente con un colore diverso. La stanza, per esempio, che viene utilizzata per le attività Musico Terapeutiche è blu. Che è il colore dell’autismo. «La nostra terapia – precisa – per i ragazzi che hanno problemi di disabilità è studiata con il supporto dei genitori e dei terapisti che li seguono. Lavoriamo sui benefici della musica e sul coordinamento».

A “La chiave del Ritmo” oltre ai corsi di Batteria, si può frequentare quello propedeutico musicale (dai 3 ai 7 anni), quello di Musica d’Insieme per adulti e bambini con strumenti a percussione. Ore di lezione in cui un gruppo di persone ,chiuso in un grande cerchio, suona dando libero sfogo alla propria creatività. «Un percorso – precisa Davide – frequentato anche da gente adulta e addirittura anziana che da noi viene per rilassarsi e per dare libero sfogo alle proprie sensazioni».

Ai bambini è riservato un corso fatto di lettura di favole e giochi musicali. Un percorso studiato sotto forma di divertimento e intrattenimento che fa venire fuori le diverse attitudini dei bambini che, una volta individuate, vengono valorizzate. Attività che in primavera si svolgerà anche all’aperto visto che la struttura dispone di 150 metri di giardino.

Eccellenza rimane però il corso neonatale organizzato con la presenza di un genitore che accompagna il figlio neonato in questo dolce viaggio musicale. Un vero e proprio spettacolo visto che tutto si svolge su un tappeto colorato, in silenzio e con l’uso di piccoli strumenti. Ad accompagnare Davide in questi progetti c’è Francesca Pollicino. Lei laureata in didattica si dedica prevalentemente alle attività propedeutiche.

Insomma, Davide sembra aver proprio trovato la chiave giusta per dare vita a un nuovo ritmo della musica.

(ARTCOLO PUBBLI-REDAZIONALE OGGI MILAZZO PER “LA CHIAVE DEL RITMO”)