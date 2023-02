Italia Nostra contesta il progetto di scale mobili tra vaccarella e il Borgo di Milazzo. Il comune ha avviato nei giorni scorsi un ”Progetto di fattibilità tecnica ed economica relativo al collegamento pedonale meccanizzato (scale mobili)” tra la Città Bassa e l’area della Città Fortificata, Nel giugno 2019 Italia Nostra – d’accordo nel valorizzare la zona del castello – aveva mappato il sistema di scale della città storica, per evidenziare «potenzialità e occasioni ancora non colte di una serie di percorsi lenti e immersi nel silenzio».

«Oggi – si legge in una nota a firma del presidente Guglielmo Maneri – si propongono impianti di risalita che immaginiamo – pur senza una conoscenza approfondita del progetto di massima – composti da binari e pedane che, è innegabile, muteranno la percezione di due delle più belle strade a scale di Milazzo, quella più monumentale l’Erta San Domenico (la popolare ”muntata”, 109 gradini) e la più paesaggistica (insieme alla Salita della Manica) la Salita della Porticella. Le stesse componenti necessiteranno di costi e lavori di gestione e manutenzione periodica e nel frattempo tutte le altre scale languono di un pietoso stato di abbandono e indifferenza, alcune buie e senza alcuna valorizzazione estetica, spesso utilizzate come deposito di rifiuti, altre quasi sempre immerse nella vegetazione, altre ancora sconosciute ai più per mancanza (per il momento) di una completa serie di indicazioni in situ».

Italia Nostra, ribadendo la necessità di permettere a chiunque di visitare Milazzo (dentro e fuori la Città Fortificata) sottolinea la parallela urgenza di mettere finalmente a sistema tutte le scale della città storica, suo segno distintivo, ma ancora inespresso.

Contestualmente, «nelle more di conoscere nel merito il progetto che ci auguriamo venga presentato alla Cittadinanza» si chiede se le opere non determinano uno snaturamento delle attuali, storiche scale; se esiste un parere aggiornato da parte della Soprintendenza ai Beni Culturali e Ambientali; se sono previste alla base dei collegamenti pedonali meccanizzati dei parcheggi che non alterino lo stato del quartiere di Vaccarella o dell’area alla base della Porticella. Cosa altrettanto importante: se si è pensato al futuro di queste infrastrutture per evitare che in difetto di manutenzione o peggio per guasti, abbandono o obsolescenza diventino elementi di degrado estetico e funzionale.