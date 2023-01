Milazzo, ancora problemi in discarica: cambia il calendario dei conferimenti

Milazzo, ancora problemi in discarica: cambia il calendario dei conferimenti

Nuove modifiche al calendario di raccolta dei rifiuti. Anche nella settimana che comincia lunedì, per esigenze di natura tecnica vi saranno delle variazioni permanendo il conferimento della plastica nella serata di lunedì per essere ritirata martedi mattina. L’indifferenziato dovrà invece essere conferito ancora una volta giovedì sera per essere ritirato dalla ditta, nella giornata di venerdì.

Inalterato il calendario delle altre giornate della settimana che comunque riportiamo.

Ecco il calendario:

LUNEDÌ 23/01/2023: Raccolta dell’UMIDO.

MRTEDI 24/1/2023: Raccolta della PLASTICA.

MERCOLEDI 25/1/2023: CARTA E CARTONE.

GIOVEDI 26/1/2023: Raccolta dell’UMIDO

VENERDÌ 27/1/2023: Raccolta della frazione INDIFFERENZIATA

SABATO 28/01/2022: Raccolta di UMIDO E VETRO