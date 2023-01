Mattia Dauccia ha 19 anni, sua sorella Marta 16. Sono due ragazzi milazzesi scelti dall’agenzia di moda “Idols Agency Model & Actors” di Milano come modelli. Il loro book fotografico in queste settimane sta facendo il giro di molti marchi di abbigliamento nazionali in cerca di nuovi volti per le loro campagne pubblicitarie. «La prima proposta di casting è arrivata a Mattia da parte di Alcott – racconta la mamma Marah italiano – entrambi invece avranno il prossimo provino il 28 gennaio. Per mio figlio è un sogno che si realizza. Fin da bambino ha voluto fare il modello. Quando è stato convocato la prima volta da questa agenzia, ad accompagnarlo è stata proprio Marta che è stata subito notata e scelta insieme al fratello».

Mattia a metà febbraio parteciperà ad un corso come per fotomodello ma le proposte di lavoro cominciano ad arrivare per entrambi. «L’agenzia – continua la mamma – si occupa di procurargli delle apparizioni. Arrivano le mail di convocazione per dei possibili contratti di lavoro e noi di volta in volta valutiamo se prendere in considerazione la proposta. In questo momento si tratta solo di un gioco, per noi anche molto costoso. Ma non vogliamo togliere ai ragazzi la possibilità di trasformarsi in un vero e proprio lavoro».

Mattia ormai da anni lavora insieme alla mamma in una pizzeria di Milazzo. Ma quella che non ha mai perso è la speranza di poter avverare il suo sogno.