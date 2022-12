L’avvocato Vera Giorgianni è stato nominato presidente della Commissione di Riserva dell’Area marina protetta di Capo Milazzo. L’organismo ha il compito di affiancare il Consorzio di gestione dell’Amp, formulando proposte e suggerimenti per quanto attiene al funzionamento dell’Area marina e potrà anche esprimere pareri.

La Commissione era attesa da oltre due anni. Il provvedimento, infatti, porta la firma dell’ex ministro della Transizione ecologica Roberto Cingolani e individua i componenti che rimarranno in carica per i prossimi quattro anni. Oltre a Giorgianni, in rappresentanza del ministero dell’Ambiente, ne fanno parte Giorgio Occhipinti, in rappresentanza della Regione Siciliana, con funzioni di vice presidente; Carmelo Maria Porto quale esperto designato dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica; Sebastiano Capone, in rappresentanza del Comune di Milazzo; il Capitano di Corvetta Michele Rossano, in rappresentanza della Capitaneria di Porto di Milazzo, Leonardo Tunesi, in rappresentanza dell’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale ed Enrico Navarra, designato da Legambiente in rappresentanza delle associazioni ambientaliste. La partecipazione alla Commissione di Riserva è a titolo gratuito.