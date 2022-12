L’associazione “ Cantica Nova ” in collaborazione col Comune di Milazzo sarà protagonista di tre concerti nel periodo delle feste. L’Ensemble vocale che da trentatre anni regala le suggestioni del Natale attraverso la magia dei canti natalizi, diretta dal maestro Francesco Saverio Messina , con Antonio Cardone al pianoforte, proporrà “ Incanto Natalizio ”. Il primo appuntamento giovedì alle 19.30 nella chiesa della Trasfigurazione di Ciantro. Venerdì 30, invece, sempre alla 19.30, è in programma l’esibizione al teatro Trifiletti e il 6 gennaio è prevista la chiusura dell’iniziativa al Duomo di Santo Stefano. Quest’ultimo è la XXXIII edizione del concerto dell’Epifania.

