A conclusione di una maratona consiliare avviata in mattinata e conclusa nel pomeriggio il consiglio comunale ha approvato ad unanimità di voti, e poi anche rendendo esecutivi i provvedimenti, il riconoscimento di due debiti fuori bilancio riferiti al biennio 2021-2022 derivanti da sentenze esecutive. Il primo, dell’importo di euro 83.067,10 riguardava 64 liquidazioni, in parte interessanti consiglieri di ieri e di oggi, mentre il secondo ha liquidato l’importo di 5.926,38 euro. Entrambi le delibere saranno inviate alla Corte dei Conti.

Il resto della seduta è stata caratterizzata da una querelle relativa ai verbali dei Consigli comunali precedenti. E’ stato il consigliere Lorenzo Italiano a chiedere la lettura integrale delle 4 delibere previste all’ordine del giorno dalla numero 78 alla 81, prima di passare alla loro approvazione, stante anche la necessità –aggiungeva- di apportare alcune integrazioni, sostenendo che non risultavano riportati in verbale alcuni interventi. Alle rimostranze della maggioranza il consigliere Giuseppe Crisafulli ha evidenziato come l’opposizione fosse stata sempre “collaborativa su fatti importanti e completi, ma non poteva accondiscendere adesso su posizioni arroganti”, insistendo sulla lettura dei verbali, che, finalmente, veniva avviata da Maria Magliarditi.

Sul verbale n.78 del 10 novembre scorso però Lorenzo Italiano interveniva sostenendo che era incompleta non riportando una parte relativa a un intervento in cui il sindaco parlava di minacce di consiglieri di opposizione a dirigenti del Comune, ragione per cui chiedeva l’inserimento integrale degli interventi come da registrazione. Con questo otteneva pronta disponibilità del segretario dopo avere ascoltata la registrazione, per cui si sospendeva il tempo necessario.

All’atto della votazione l’integrazione proposta dall’opposizione veniva approvata con 14 voti favorevoli, astenuta Maria Magliarditi e contrari: Mario Sindoni ed Alessia Pellegrino. Quindi la decisione di mettere a votazione tutte e quattro le delibere relative ai verbali d’Aula, contestata da Crisafulli per il quale invece andava votata intanto la n.78 integrata, mentre si sarebbero poi allontanati dall’aula all’atto di votare le altre. Richiesta non presa in considerazione perché si insisteva nella votazione globale che portava all’approvazione dei verbali delle sedute precedenti dal n.78 al n.81, per cui Lorenzo Italiano, Giuseppe Crisafulli, Alessio Andaloro e Damiano Maisano abbandonavano l’aula, mentre i 15 presenti (Santina Sgrò, Maria Sottile, Danilo Ficarra, Rosario Piraino, Maria Magliarditi, Mario Sindoni, Alessia Pellegrino, Francesco Rizzo, Massimo Bagli, Santi Saraò, Lydia Russo, Antonino Italiano, Francesco Russo, Valentina Cocuzza e Antonio Foti) approvavano ad unanimità la lettura e l’approvazione dei verbali delle precedenti sedute dal n.78 al n.81 anno 2022. I lavori sono stati rinviati alle ore 19 di questa sera.