ULTIMA ORA. Il sindaco Pippo Midili per domani 5 dicembre ha disposto la chiusra di tutte le scuole di ogni ordine e grado. La decisione è stata necessaria per avviare le opportune verifiche strutturali di tutti i plessi. Il nubifragio di ieri, infatti, ha creato molti danni in città.

In serata a Milazzo annunciata una visita del prefetto di Messina e dei vertici della Protezione Civile.