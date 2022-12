Maremoto a Stromboli, onda tsunami di un metro e mezzo. A Milazzo scatta l’allarme ma non ci sarebbe pericolo

Un maremoto si è verificato al largo dell’isola di Stromboli alle 16,24 provocando un’onda di tsunami alta circa un metro e mezzo. Il maremoto sarebbe stato provocato da un distacco sulla Sciara del Fuoco. Sull’isola sono risuonati gli allarmi ma, secondo i primi accertamenti della Protezione Civile, non si registrano danni. L’entità dell’onda – se non ci saranno sviluppi – non dovrebbe causare alcun tipo di danno ma – burocraticamente – è partita la procedura di allerta. Il moto ondoso rimane normale nello specchio d’acqua mamertino. Secondo gli esperti una eventuale onda anomala diretta verso la Calabria ma che avrebbe potuto creare problemi anche alla costa di Milazzo sarebbe dovuto arrivare entro 40 minuti

In prefettura è stato convocato il Ccs (Centro coordinamento soccorsi). Dalla Capitaneria di porto è stato bloccato temporaneamente in Marina Garibaldi un aliscafo dellaLiberty Lines e una nave Ngi tutti diretti alle isole Eolie. Si sta monitorando la direzione dell’onda ma se le cose rimarranno in questi termini si esclusono danni a cose o persone. Naturalmente bisogna evitare si sostare nella spiaggia o nei pressi.