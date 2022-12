LIPARI. «Al momento non ci risultano feriti e non si registrano danni particolari, la situazione è sotto controllo, solo qualche costone di roccia caduto a mare» così il sindaco di Lipari Riccardo Gullo, che sta monitorando il territorio colpito stamane da un terremoto di magnitudo 4.6 registrato alle ore 8.12 con epicentro a 3 km di profondità nel Golfo di Patti, seguito da una seconda scossa più lieve di 2.0 alle 8.18.

«Ci sono giunte segnalazioni su piccoli crolli di roccia nelle zone di Valle Muria e via contrada Capistello – continua il primo cittadino – idem problemi in alcune abitazioni private. Ho chiesto espressamente alla Protezione civile di effettuare sopralluoghi in tutta l’isola e anche nei luoghi storici più fragili, ad esempio le chiese, per verificare eventuali conseguenze del sisma. Più tardi sicuramente avremo un quadro più chiaro e dettagliato. Speriamo non ci siano altre scosse grosse, di solito quelle nel lato del mare di Patti sono episodi singoli, stiamo comunque allerta. Questa volta il maltempo di ieri sera nel barcellonese e nel milazzese ci aveva graziati, ma è arrivato il terremoto al risveglio»