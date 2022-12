I cittadini che hanno subito il danneggiamento o la distruzione di materiale che si trovava nelle aree (garage, cantinati, abitazioni al piano terra) interessate dall’allagamento di ieri, potranno richiedere lo smaltimento di tale materiale, inviando un messaggio whats up al seguente numero telefonico di emergenza: 348/1333410, indicando nome, cognome, indirizzo esatto del luogo dove dovrà avvenire il ritiro del materiale da smaltire e il numero di telefono.

Analogo discorso vale per chiedere supporto per il recupero di auto o ciclomotori che sono rimasti in locali allagati.

