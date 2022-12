IN AGGIORNAMENTO. Sta interessando anche Milazzo il violento nubifragio che da questo pomeriggio si è abbattuto sul comprensorio tirrenico. Immediatamente l’Amministrazione comunale ha allertato tutti i dirigenti dei settori di palazzo dell’Aquila per disporre quanto necessario per fronteggiare eventuali situazioni di emergenza.

In questo momento diverse cittadine e soprattutto della periferia (Ciantro, San Paolino, San Pietro, Fiumarella) sono allagate.

Per tale ragione il sindaco Midili ha invitato i cittadini a rimanere nelle proprie abitazioni e di uscire di casa ed evitare di mettersi in strada con l’auto vista l’intensità e la violenza del temporale.

«Un nubifragio di proporzioni notevoli – ha scritto sui social Midili – si sta abbattendo su tutta la zona tirrenica. Invito i cittadini a rimanere nelle proprie abitazioni e di evitare di mettersi in strada. La situazione del torrente mela e’ sotto controllo ma le strade risultano allagate per le enormi pioggie che stanno cadendo in città». (GLI AGGIORNAMENTI SEGUONO DOPO IL VIDEO)

Tombini saltati a Piazza Roma

ORE 17,40. Situazione drammatica a San Paolino dove tradizionalemnte si registrano gli allagamenti più copiosi. Intere auto sono state sommerse dall’acqua piovana.

ORE 18.10. Allagamenti anche nella strada adiacente alla Raffineria di Milazzo, in contrada Mangiavacca. Bloccata anche un’automobile delle forze dell’ordine.

ore 18.25. Rotatoria e marciapiedi allagati a San Papino. Ad avere la peggio anche i negozi della via.

ORE 18,40. Marciapiedi allagati in Marina Garibaldi e Piazza Caio Duilio. In molti casi l’acqua ha superato anche le soglie dei negozi con commessi impegnati a respingere l’acqua piovana.

ORE 18,50. Il sindaco Midili ha anche allertato il Coc ed in costante contatto con la Protezione Civile per informarli in tempo reale della situazione che si è determinata in città a seguito del violento nubifragio che non accenna a diminuire. In appena tre ore sono caduti ben 250 mm. di pioggia e la situazione non accenna a diminuire.

Per tale ragione il primo cittadino invita tutti coloro che abitano nelle frazioni della Piana a portarsi al primo piano delle loro case. Tutte le squadre disponibili sono in movimento per cercare di prestare assistenza alla popolazione. Da Valdina e da Rometta sono giunti dei mezzi della Protezione Civile per intervenire nelle sempre più numerose zone allagate e prestare assistenza a coloro che sono rimasti isolati. Priorità è garantire la pubblica incolumità, anche se diversi garage e cantinati sono totalmente coperti di acqua. Anche diverse aziende della città stanno assicurando il loro supporto.

ORE 19. Pochi minuti fa il profilo facebook “Meteo Milazzo e dintorni” di Giuseppe Visalli, sempre informato e puntuale ha postato il seguente messaggio: «Il sistema V-shaped si sposta gradualmente verso est. Entro poco la zona di Barcellona e Milazzo dovrebbe vedere un esaurimento dei fenomeni. La pioggia forte continuerà e si estenderà verso Viallafranca/Saponara, dove persisterà per le prossime 2 ore circa. Dopodichè si avrà un miglioramento generale».

ORE 19,05. La lettrice Sara ci ha inviato la foto del porto di Milazzo, nei pressi del Terminal degli aliscafi. L’allagamento rende difficoltoso il passaggio delle auto. Allagamenti anche nel molo Marullo dove insistono gli uffici della capitaneria di porto.

ORE 19,10. La pioggia non ha risparmiato neanche il Parco Corolla.

ORE 19,10. A San Paolino rimane bloccata in mezzo alla strada allagata un’automobile con a bordo due anziani.

ORE 19,20. Rimane impraticabile l’asse viario di Milazzo. Si consiglia di non percorrerlo.

ORE 19,40. In redazione è giunto il video di una palma incendiata da un fulmine. Non siamo riusciti a capire l’esatta posizione.

ORE 20,10. La lettrice Sofia ci ha inviato un video girato lungo la via Nino Bixio (Acqueviole), nei pressi dell’imbarco delle automobili dirette alle isole Eolie. Nonostante la vicinanza del mare a pochi metri l’acqua non riesce a defluire e si è allagato tutto il tratto sommergendo i mezzi parcheggiati.

ORE 20,24. La pioggia non ha risparmiato neanche la frazione Santa Marina.