Dopo oltre tre ore di pioggia incessante è arrivata una tregua e le squadre di intervento stanno accelerando gli interventi per cercare di riportare, cosa non semplice, la situazione alla normalità. Moltissime infatti le zone allagate e i danni, ovviamente da calcolare, si preannunciano ingenti sul territorio.

Il Comune ha reso noto la situazione della viabilità in entrata e uscita da Milazzo.

In atto sono impraticabili la Panoramica di Levante, la via XX Luglio, le via San Paolino e Ciantro, via San Papino, via Rio Rosso e nella Piana diverse strade di collegamento ed in particolare via Santa Marina, Orgaz e Bastione.

Massima attenzione anche per chi deve percorrere l’asse viario.

Viene comunque raccomandato di percorrere le altre arterie in atto aperte, con grandissima attenzione perché potrebbero esserci delle buche non verificate. Si ribadisce l’invito a non uscire di casa se non strettamente necessario.