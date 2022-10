Premio internazionale per la Ram: soluzione innovativa per le emissioni che rischiavano di far chiudere gli impianti

La soluzione trovata dai tecnici della Ram per ridurre drasticamente le emissioni dal camino E10 della raffineria ha portato all’assegnazione di un riconoscimento internazionale per la soluzione innovativa individuata dai tecnici mamertini. Il limite che appariva irraggiungibile, tra la fine del 2021 e l’inizio del 2022 aveva rischiato di mettere a rischio la stessa prosecuzione delle attività di raffinazione.

Quasi 150 esperti del settore oil&gas si sono riuniti il 12 ottobre a Houston, in Texas, per selezionare e premiare i vincitori tra i finalisti dell’edizione 2022 degli Hydrocarbon processing awards. Si tratta di uno dei più prestigiosi riconoscimenti internazionali che intende valorizzare le innovazioni tecnologiche nei settori midstream e downstream.

La Raffineria di Milazzo ha conquistato la finale e la partecipazione alla cerimonia di gala, presentando un lavoro nella sezione Best Health, Safety Or Environmental Contribution che riguarda, nello specifico, una soluzione tecnologica/operativa per la minimizzazione dei composti organici volatili (Cov) ai camini degli impianti zolfo di una raffineria.

I LIMITI IMPOSTI. La commissione ministeriale che rilascia l’Aia, l’Autorizzazione integrata ambientale che consente ai siti industriali di operare, aveva imposto con decreto un limite dal camino E10 di 20 mg a metro cubo relativa ai cosiddetti Cov, composti organici volatili. Situazione che aveva messo in crisi l’azienda visto che le emissioni superavano anche i 500 mg. In altre strutture italiane erano stati posti limiti similari ma si trattava di impianti di differente tecnologia che consentivano di raggiungere l’obiettivo. La questione – finita sul tavolo del ministro alla Transizione ecologica Cingolani – è stata studiata dai tecnici della Raffineria di Milazzo che, grazie a soluzioni innovative, sono riusciti a far scendere i limiti al di sotto di quello posto.

«La tecnologia che è stata recentemente implementata con successo nella nostra raffineria, con il riconoscimento ottenuto, diviene di fatto una best practice per il settore – spiega orgoglioso Marcello Tarantino, direttore generale della Ram – un risultato prestigioso che conferma l’attenzione e l’impegno della Ram per la sostenibilità ambientale e l’eccellenza operativa».