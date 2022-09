Nel Pd che si è fermato a 611 voti il più votato in città è stato il milazzese Giovanni Mastroeni, segretario generale della Cgil uscente (330). Nel Movimento 5 Stelle il medico mamertino Giovanni Utano ha raccolto 383 preferenze su un totlae di lista di 489.

Forza Italia è sul gradino più basso del podio. A trascinare la lista Tommaso Calderone con 1037 preferenze (il secondo più votato di tutte le liste a Milazzo). Per Beppe Picciolo 404 voti e Bernadette Grasso 129.

Fratelli d’Italia ha raccolto 1843 voti di lista grazie al riscontro ottenuto da Pino Galluzzo seguito da Elvira Amata con 222 voti e Ferdinando Croce 100. Per quanto riguarda i voti di lista collegata al voto dell’Assemblea regionale siciliana nella lista De Luca Sindaco di Sicilia – Sud chiama Nord che ha raccolto 1758 preferenze, ottimo riscontro per Matteo Sciotto con 507 voti (il primo è cateno de luca con 773).

La lista più votata dai milazzesi alle elezioni regionali del 25 settembre è stata “De Luca Sindaco di Sicilia – Sud chiama Nord” con il 23,37% delle preferenze (3013). Il candidato che ha raccolto più suffragi è stato, invece, Pino Galluzzo, deputato uscente (e riconfermato) di Fratelli d’Italia con 1454 voti. In sintesi è questo il quadro del voto a Milazzo. Il presidente “preferito” è stato, invece, Cateno De Luca con un plebiscito del 43,35% (6503), seguito da Renato Schifani con i 34,72% (5209) e Caterina Chinnici 12,78% (1917). Escludendo la lista del movimento di De Luca il partito che ha raccolto più voti (legato all’elezione del presidente) è stato Fratelli d’Italia (18,45% e 2379 voti), seguito da Forza Italia (15,33% – 1976), Pd (9,63% – 1242), M5S (9% – 1160), Lega (7,19% – 927).

Questo sito utilizza cookies per migliorare la tua esperienza di navigazione. Accetta

Privacy & Cookies Policy

Insert

Giornale on-line registrato presso il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto (Me) n.77/2012 - Direttore responsabile: Rossana Franzone

Redazione: Via Cristoforo Colombo – 98057 Milazzo (Me) Tel: 349/3958674 – 338/8395650 Mail: redazione@oggimilazzo.it

Iscrizione al Roc n. 30561

Associazione Oggi Milazzo Sede: via Cristoforo Colombo – 98057 Milazzo (Me)

Provider: Aruba spa, Località Il Palazzetto, 4 – 52011 Bibbiena(Ar)

Le foto usate nel sito sono in parte riprese da internet, quindi ritenute di pubblico dominio. Qualora l’autore ritenesse la loro presenza lesiva dei suo diritti, dopo una comunicazione alla mail redazione@oggimilazzo.it, verranno subito rimosse.