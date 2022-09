Si è concluso lo spoglio nelle 776 sezioni della provincia di Messina per il voto di lista alle elezioni regionali in Sicilia. Anche se ancora i calcoli non sono ufficiali si comincia ad avere un quadro per l’assegnazione dei seggi.

A sedere all’Ars saranno sicuramente Cateno De Luca, secondo nella corsa alla presidenza, ed Elvira Amata, deputato uscente, “blindata” nel listino del neo governatore della Regione, Renato Schifani.

Il movimento di Cateno De Luca, “Sud chiama Nord”, dovrebbe conquistare ben tre seggi: certo di un posto il sindaco di Santa Lucia del Mela, Matteo Sciotto (oltre 6 mila preferenze). A contendersi gli altri due posti l’ex sindaco di Lipari Marco Giorgianni, il presidente di Sicilia Vera Pippo Lombardo e il consigliere comunale di Messina Alessandro De Leo.

Un seggio andrà a Forza Italia dove il capogruppo uscente Tommaso Calderone, eletto alla Camera, lascerà il posto a Bernadette Grasso, sindaco di Rocca di Caprileone e deputato uscente. Un seggio anche a Fratelli d’Italia, appannaggio dell’uscente Pino Galluzzo. A sedere a palermo anche un esponente del Partito Democratico (lotta tra Calogero Leanza, figlio dell’ex presidente della Regione Vincenzino e il segretario provinciale Dem, Nino Bartolotta. Confermato all’Ars anche Luigi Genovese (Popolari e Autonomisti). Incertezza sull’ottavo seggio: a contenderselo il Movimento 5 Stelle e Forza Italia e Fratelli d’Italia, che ambiscono alla seconda poltrona. Se i calcoli verranno confermati rimarrà clamorosamente fuori la Lega-Prima l’Italia, nonostante la presenza in lista di Pippo Laccoto, Antonio Catalfamo, Peppino Buzzanca e Davide Paratore.

Questi i voti di lista dele 776 sezioni della provincia di Messina:

DE LUCA SINDACO DI SICILIA – SUD CHIAMA NORD (108.299 voti, 42,242%)

De Luca Sindaco di Sicilia 65.200 voti, 25,431%

Sicilia Vera 20.976 voti, 8,182%

Orgoglio Siculo con Cateno 9.924 voti, 3,871%

Giovani Siciliani 2.767 voti, 1,079%

Terra D’Amuri 2.554 voti, 0,996%

Autonomia Siciliana 2.3379 voti, 0,928%

Impresa Sicilia 2.276 voti, 0,888%

Lavoro in Sicilia 1.318 voti, 0,514%

Basta Mafie 905 voti, 0,353%

IN SICILIA – RENATO SCHIFANI PRESIDENTE (100.634 voti, 39,252%)

Forza Italia 33.459 voti, 13,05%

Fratelli d’Italia 32.085 voti, 12,514%

Prima l’Italia – Salvini Premier 14.246 voti, 5,557%

Popolari e Autonomisti 14.087 voti, 5,495%

Dc Democrazia Cristiana 6.757 voti, 2,636%

CHINNICI PRESIDENTE (29.336 voti, 11,442%)

Partito democratico 22.364 voti, 8,723%

Cento Passi per la Sicilia 6.972 voti, 2,719%

MOVIMENTO CINQUE STELLE (16.681 voti, 6,506%)

AZIONE – ITALIA VIVA (1.443 voti, 0,559%)