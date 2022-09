Il Movimento 5 Stelle porta a Palermo Antonio De Luca . Scatta il voto anche alla Lega (in un primo momento era incerto) con Pippo Laccoto .

Forza Italia sarà rappresentata dall’uscente Bernardette Grasso in quanto il primo degli eletti, Tommaso calderone, è stato eletto anche alla Camera nel collegio uninominale. Pino Galluzzo sarà l’alfiere di Fratelli d’Italia (con Elvira Amata “blindata” nel listino del presidente Schifani).

Anche se non ci sono i crismi dell’ufficialità prende forma la deputazione messinese all’assemblea regionale siciliana. Il movimento di Cateno De Luca, “ Sud chiama Nord” , conquista 2 seggi: il sindaco di Santa Lucia del Mela, Matteo Sciotto e il presidente di Sicilia Vera Pippo Lombardo .

