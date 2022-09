Presentata dal Consigliere comunale Antonio Foti un’interrogazione rivolta all’Assessore ai Beni Culturali riguardante la riapertura del Teatro Trifiletti.

Nello specifico si chiede di conoscere lo stato relativo all’iter dei lavori e del finanziamento sulla proposta progettuale “Lavori di manutenzione impianti ai fini della riduzione del condimento energetico e miglioramento acustico”.

In secondo luogo quali sono state le motivazioni di ordine amministrativo e tecnico che non hanno ancora permesso la riapertura del Teatro ed infine se l’Assessorato ai Beni Culturali del Comune di Milazzo ha previsto, per i prossimi mesi, un cronoprogramma di riapertura e rilancio in termini di programmazione e offerta culturale del Teatro Trifiletti.

“Dopo un anno – afferma Foti – riportiamo nuovamente in aula la questione legata alla riapertura del Teatro Trifiletti. Nonostante le dichiarazioni rilasciate in aula consiliare dall’Assessore che si mostrava fiducioso e nonostante siano passati mesi dall’emanazione del decreto dell’Assessorato regionale ai beni culturali ad oggi non ci sono tempi certi sulla futura riapertura del Teatro Trifiletti. Dopo quasi due anni di Amministrazione la fruizione del Trifiletti non può che rappresentare una priorità per l’intera comunità milazzese e per tutte quelle realtà culturali desiderose di far ritornare a vivere il nostro teatro”.