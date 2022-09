“Gegitalia on Tour”, l’evento organizzato da “Google for Education Italia”, sbarca a Milazzo. La terza tappa dell’iniziativa programmata in collaborazione con il Gruppo educatori Google Italia si svolgerà venerdì 9 settembre all’interno del Castello.

L’evento è stato presentato nel corso di una conferenza stampa. Ai lavori sono intervenuti il sindaco Pippo Midili, Lorenzo Castrovinci, dirigente scolastico dell’istituto “Majorana”, i rappresentanti del gruppo “Geg Italia” Bernadette Ferlazzo, docente dell’istituto comprensivo “Manzoni Dina e Clarenza” di Messina e Aldo Cammara di “Education in progress Italia”, primo sostenitore dell’evento, il presidente dell’Area Marina Protetta, Giovanni Mangano e docenti dell’istituto tecnico tecnologico “Majorana”, che è la scuola milazzese partner dell’iniziativa.

Ad aprire l’incontro il sindaco Midili il quale ha parlato di “appuntamento di prestigio per la nostra città, che richiamerà, ne sono certo, tantissimi visitatori (annunciata la presenza di 250 partecipanti, oltre agli accompagnatori) che oltre a vivere un momento di confronto e condivisione di buone pratiche didattico-educative, potranno ammirare le bellezze della nostra cittadella fortificata e fruire dell’offerta culturale e non solo di Milazzo”.

Quindi i saluti del presidente dell’Amp, Giovanni Mangano che ha concordato sull’importanza dell’iniziativa, collegata anche ad attività che l’Amp sta portando avanti nel campo della digitalizzazione e del preside Castrovinci che ha espresso il suo plauso “per una manifestazione che sicuramente favorirà il confronto e la condivisione fra docenti di buone pratiche didattico-educative, ormai legate in maniera imprescindibile al digitale”, spiegando a sua volta l’interesse della scuola da lui diretta che ha un indirizzo informativo.

Il programma della giornata di venerdì è stato invece illustrato nel dettaglio da Ferlazzo e Cammara. Due saranno le sessioni di lavoro. Si comincerà alle 9 al castello con una tavola rotonda sul tema “Quale futuro per la didattica?” alla quale interverranno il provveditore agli studi di Messina Stello Vadalà, il sindaco Pippo Midili, il dottor Marco Berardinelli responsabile nazionale Google for Education, il prof. Giuseppe Corsaro formatore del Piano nazionale Scuola digitale dell’Usr Sicilia e del Centro studi imparadigitale, e Giovanni Mangano, presidente dell’Area marina protetta di Capo Milazzo.

Nel pomeriggio alle 15,30 dei woorkshop con l’intervento dei formatori Marilena Ferraro, coleader del gruppo, Massimiliano Catucci e Luigi Di Somma. Si parlerà di “Storytelling con Google Workspace tra creatività e inclusione”, “La collaborazione con Google documenti e Google slides”, “Sicurezza e privacy nei Chromebooks” e “Il teacher center e le certificazioni Google educator”.

L’incontro, totalmente gratuito, prevede il rilascio di un attestato di partecipazione.

Per consentire ai partecipanti alla tavola rotonda, l’istituto “Majorana” ha messo a disposizione un bus navetta che partirà farà la spola dal porto di Milazzo al Castello dalle 8 alle 10 con rientro dalle 10 alle 12.