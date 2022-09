Milazzo, stasera in Marina Garibaldi il Luciano Fraita Show. Cambia la Viabilità

Fine settimana caratterizzato dai festeggiamenti in onore del patrono di Milazzo Santo stefano e dalla concomitanza di tre appuntamenti musicali in Marina Garibaldi dove esistono divieti di accesso (LEGGI QUI). Da stamattina le vie del centro sono particolarmente trafficate per vie delle modifiche alla viabilità.

Oggi – 1 settembre – in Marina Garibaldi con inizio alle 21,30 “Luciano Fraita Show”, spettacolo musicale con il maestro Luciano Fraita e la sua band composta da: Salvatore Siracusa alla chitarra, Tony Battaglia al Sax, Salvatore Tornambè alle tastiere, Gianni Accetta alla batteria e Nino Luca alle percussioni.

Nel corso della serata spazio ad alcuni autentici talenti milazzesi. Ad esibirsi il giovane Davide Patti, Martina Picciolo, Erika Inferrera. Quindi la ballerina Federica Grillo e la comicità di Giovanni Merrina.

Domani toccherà a Lello Analfino (Tinturia), sabato 3 settembe, invece, ai Tiromancino.