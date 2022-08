Per la P.A.M.A. Archery lo scorso fine settimana è stato di grandi soddisfazioni. Nella difficile trasferta di Oderzo (TV), dove si è svolto il Sessantesimo Campionato Italiano Targa, manifestazione che riunisce i più forti arcieri da tutta Italia, gli atleti della società mamertina sono riusciti a conquistare la medaglia di Bronzo a Squadre di Classe, nella categoria Arco Compound – Senior Maschile con il punteggio di 2.019 dopo aver scoccato 216 frecce.

In particolare, gli atleti che hanno ottenuto lo splendido risultato sono: Stefano Caravello (681), Roberto Sottile (679) e Mauro Quintano (659).

Medaglia d’argento per A.S.D. Compagnia Arcieri del Torrazzo (2.055) e Oro per Arcieri Kappa Kosmos Rovereto (2.066).

Di rilievo anche le prestazioni degli altri atleti P.A.M.A. Mike Palumbo e Rosario Sidoti, brillantemente qualificati per l’evento, hanno dovuto combattere, oltre che con la difficoltà della competizione, con qualche acciacco dell’ultim’ora, onorando però la maglia fino all’ultima freccia.

