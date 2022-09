Da stamattina e fino a domenica sera il centro cittadino di Milazzo sarà rivoluzionato dalle iniziative legate ai festeggiamenti di Santo Stefano e ai concerti organizzati in concomitanza con la manifestazione religiosa dedicata al santo patrono di Milazzo (ufficialmente le esibizioni fanno parte del cartellone estivo). Tante le novità sia per ci deve transitare dal centro di Milazzo sia per coloro che vogliono farsi una passeggiata serale.

PARCHEGGI E BUS NAVETTA. L’Amministrazione comunale per offrire un servizio a tutti coloro che giungeranno nella città del Capo, ha messo a disposizione due aree di parcheggio, a Levante e a Ponente, garantendo il trasporto gratuito con un bus navetta ed il trenino turistico che da mesi svolge attività in città , sino all’area urbana prossima alla Marina Garibaldi.

Le due aree individuate sono in via Tonnara, nell’area retrostante il rifornimento di carburante Agip e a Ponente, tra la Gobba del Cammello e il lido La Fenice.

BANCARELLE. Le bancarelle che vengono allestite in Marina Garibaldi e che caratterizzano tradizionalmente la festa del santo patrono quest’anno saranno quasi la metà rispetto al solito: poco più di quaranta rispetto alla ottantina del passato. Proprio per questo saranno tutte raccolte nel tratto “Fontana di Cartesio – Paladiana”. Ai tempi d’oro queste arrivavano fino a Vaccarella. Nel corso degli anni, però, la qualità delle proposte è diventata sempre più scadente e ripetitive, dunque, difficilmente qualcuno ne sentirà la mancanza.

IL PALCO. Quest’anno il palco non è stato montato nell’area tradizionale antistante la chiesa di San Giacomo ma dall’altro lato, quasi all’angolo con la via Cristoforo Colombo. Non si è trattata di una scelta “politica” ma tecnica. Il palco che ospiterà i Tiromancino è molto grande ed ha caratteristiche che necessitano di spazi più ampi.

IL PROGRAMMA MUSICALE. Questo il programma delle tre serate che avranno inizio alle 21,30 in marina Garibaldi. Tutti gli spettacoli promossi dall’Amministrazione sono ovviamente gratuiti.

Oggi “Luciano Fraita Show”, spettacolo musicale con il maestro Luciano Fraita e la sua band composta da: Salvatore Siracusa alla chitarra, Tony Battaglia al Sax, Salvatore Tornambè alle tastiere, Gianni Accetta alla batteria e Nino Luca alle percussioni. Nel corso della serata spazio ad alcuni autentici talenti milazzesi. Ad esibirsi il giovane Davide Patti, Martina Picciolo, Erika Inferrera. Quindi la ballerina Federica Grillo e la comicità di Giovanni Merrina.

Domani – venerdì 2 settembre – sarà con Lello Analfino (Tinturia), a proporre i brani più celebri della sua carriera che lo ha proiettato in ambito nazionale e internazionale.

Sabato 3 settembre si esibiranno infine “Tiromancino”, reduci da un successo straordinario in diverse località italiane dove hanno fatto registrare sempre il “sold out”.

DIETRO LE QUINTE. Perchè l’amministrazione Midili non vuole associare i concerti di Analfino (Tinturia) e Tiromancino alla festa patronale di Santo Stefano? A quanto pare si tratterebbe di una clausola contenuta nel contratto di almeno uno degli artisti scritturati. Per motivi artistici e di prestigio non devono essere associati a feste di piazza.