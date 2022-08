In occasione degli spettacoli musicali previsti venerdì 2 e sabato 3 settembre in Marina Garibaldi, il comando di Polizia locale ha disposto delle modifiche temporanee alla segnaletica stradale ai fini di garantire lo svolgimento degli stessi in condizioni di sicurezza.

Così a partire già da Giovedì 1 settembre alle 7, sino a domenica 4 settembre alle 12 e comunque fino allo smontaggio del palco, sono state decise le seguenti modifiche:

– Istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati sulla via Lungomare Garibaldi, nel tratto compreso tra la via F. Crispi e la via C. Colombo;

– Istituzione del divieto di transito veicolare sulla via F. Crispi, all’altezza di Piazza della Repubblica, con obbligo di direzione a sinistra verso la via G. Medici per i veicoli provenienti dalla stessa via F. Crispi, fatta eccezione dei veicoli di Polizia e di soccorso e di quelli a seguito delle manifestazioni musicali;

– Istituzione del divieto di transito veicolare sulla via Lungomare Garibaldi, all’intersezione con la via C. Colombo, (tratto compreso tra la via C. Colombo e la via F. Crispi), con obbligo di direzione a destra verso la via C. Colombo, per i veicoli provenienti dalla zona di Vaccarella

– Istituzione del divieto di transito veicolare sulla via M. Nardi, nel tratto compreso tra la via C. Borgia e la via Lungomare Garibaldi;

L’inversione del senso di marcia sulla via N. Ryolo, tratto compreso tra la via C. Borgia e la via Umberto I°, con direzione di marcia consentita da Ovest ad Est, mediante l’istituzione del senso unico di marcia sulla via N. Ryolo all’intersezione con la via Umberto I e il senso vietato veicolare sulla via N. Ryolo all’intersezione con la via C. Borgia;

– Istituzione sulla via Lungomare Garibaldi (lato Est del tratto compreso tra la via F. Crispi e la via C. Colombo), di una corsia di emergenza, riservata ai veicoli di Polizia e di Soccorso.

Condividi questo articolo



email

Print

Linkedin