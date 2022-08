“Non siamo tutti sulla stessa barca”. A dirlo è Giorgio Brizio, giovane attivista di Fridays for Future. Nel volume di Slow Food editore presentato, oggi, 31 agosto, alle ore 18, al Muma, Museo del mare all’interno del castello di Milazzo, l’autore si sofferma sulla dalla crisi climatica alle migrazioni, uno sguardo inedito sui temi di attualità più urgenti raccontati in un linguaggio inclusivo e contemporaneo. I diritti d’autore del volume verranno devoluti a Mediterranea e ResQ, che salvano vite umane nella rotta più letale del Pianeta, libro edito Oltre all’autore Giorgio Brizio interverrà anche il direttore del MuMa Carmelo Isgró. A moderare sarà la libraia Angelica Furnari, titolare della Mondadori Milazzo.

