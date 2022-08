Sei le immagini, tra screenshot di Tik Tok e di whatsapp, che “inchioderebbero” un addetto alla reception con scritte in che alludono alla giovani ospiti dell’hotel, apostrofate come “fiche” e “pezzi di “st1cch10” da abbordare. A fare scoppiare il caso che da 24 ore anima i social è stata la pagina Twitter di Girl is a Gun per una serie di messaggi e video che sarebbero stati postati su Tik Tok da un receptionist di un noto albergo di Milazzo.

A scriverne per primi Messina Today e il sito nazionale Fanpage.

A destare scalpore frasi come: “Hai appena registrato un pezzo di st1cch10”, o “Appena vedi che del gruppo di pensionati una signora ha portato la nipote (2002)”, insieme a quella che potrebbe essere la chat di gruppo della reception da cui si evincono pesanti apprezzamenti su ragazze che a 29 e 27 anni vengono considerate “grandicelle”.

Da qui l’invito sui social a mandare email alla struttura alberghiera per “denunciare lo schifo, dal momento che il responsabile ha deciso di rendere privati tutti i video su tiktok”. Molti i commenti di condanna. Qualcuno lo difende: “Scusate ma di cosa lo state accusando precisamente? – si legge tra le risposte – Sì, è un cog*** ma oltre ad esserlo quale sarebbe il reato così grave da farlo licenziare? Sarete persone più felici se sarà un disoccupato?”.

A non potere di certo fare finta di nulla la proprietà dell’albergo. «Abbiamo visionato tutto i post e approfondito la questione verificando altresì che la vicenda non lede la privacy di nessuno – ha spiegato il titolare a Messina Today – abbiamo comunque preso un provvedimento nei confronti del dipendente e ci rendiamo conto che complessivamente la vicenda è sgradevole”.

A Fanpage la proprietà ha fatto sapere che «se il collega ha detto una cosa non equivale ad averla fatta. Sono arrivate mail in cui si parla di pedofilia e altri reati, si è alzato un polverone ma non si evince nessun reato. Sono delle scenette. Se ci parla di inadeguatezza e battute fuori luogo possiamo essere d’accordo, ma già parlare di reato non ci siamo nemmeno lontanamente. Non abbiamo mai ricevuto alcuna denuncia dai clienti, né da ragazze per aver subito molestie, avances o comportamenti scorretti. Abbiamo tutto registrato, ci teniamo che venga messo un punto a questa vicenda perché ci arrivano mail da privati che si stanno scagliando contro di noi e ci ingolfano il lavoro».

La struttura, proprio per questo, ha anche detto che di fronte a commenti inadeguati sui social provvederà a difendersi nelle sedi opportune.